حصيلة ضخمة.. توقيف 1133 شخصا خلال تظاهرات تركيا

وقال الوزير إنه خلال التظاهرات التي وصفها بـ "غير القانونية والمخالفة للقانون" في الفترة من صباح 19 إلى مساء 23 مارس/ آذار الجاري، تم توقيف 1133 شخصا شاركوا بأعمال العنف.وشهدت مدينة إسطنبول وعدة مدن تركية تظاهرات منددة باعتقال إمام اوغلو وسط حملة اعتقالات طالت المئات من مؤيديه.وفي وقت سابق يوم الأحد، أمر القضاء التركي بحبس رئيس بلدية إسطنبول، على ذمة المحاكمة في إطار قضايا فساد.