طهران: منفتحون على مفاوضات نووية مع واشنطن

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة"، رافضا احتمال إجراء محادثات مباشرة مع "ما لم يتغير موقف الطرف الآخر تجاه إيران".وأوضح عراقجي: "من ثوابت سياستنا أن لا نتفاوض مباشرة مع تحت الضغط والتهديدات القصوى".وأكد على أن "الطريق مفتوح للمفاوضات غير المباشرة والسياسيات والاتهامات التي تطلق كل يوم لن تجبرنا على بدء أي مفاوضات مباشرة"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تفوت أي فرصة لتحقيق المصالح الوطنية".وكان الأميركي ستيف ويتكوف قد قال، الأحد، إن رسالة الرئيس الأميركي للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هي محاولة لتجنب العمل العسكري.وأضاف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز": "لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكريا".وتابع: "رسالتنا لإيران هي: دعونا نجلس معا ونرى ما إذا كان بإمكاننا، من خلال الحوار والدبلوماسية، الوصول إلى الحل الصحيح. إذا استطعنا، فنحن مستعدون لذلك. وإذا لم نستطع فإن البديل ليس خيارا جيدا".وكان مستشار لشؤون مايك والتز قد دعا، الأحد، إلى "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني.وقال والتز لقناة "سي بي إس" الأميركية: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لكي تتخلى تماما عن رغبتها في امتلاك سلاح نووي".وحذر المسؤول الأميركي من أنه إذا امتلكت أسلحة نووية "سينفجر الشرق الأوسط بأكمله في سباق تسلح"، وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأمننا القومي".وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بهدف إجراء مفاوضات نووية محتملة.وقال في مقابلة أجريت معه: "لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: مل أن تتفاوضوا لأنه إذا اضطررنا إلى الدخول عسكريا، فسيكون ذلك أمرا فظيعا".