الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قدرات عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر وT4 في سوريا

نيوز- دولي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه هاجم قبل قليل "قدرات عسكرية متبقية" في محيط قاعدتين في تدمر وتي فور في محافظة .

وقال في بيان: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر وتي فور العسكريتين السوريتين".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تحركه لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".