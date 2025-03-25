سوريا: ضبط مستودع طائرات انتحارية مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع

وحسب صحيفة "الوطن" فقد "تمكنت إدارة الأمن العام من ضبط مستودع طائرات انتحارية في القرداحة، كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام ومواقع حيوية لإلحاق الضرر بها".وأوضحت أن هذه العملية جاءت كجزء من تحقيق موسع بدأه الأمن العام مع كبار ضباط النظام البائد، سعيا لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها.