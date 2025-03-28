تهديد جديد للبنان: بيروت لن تهدأ

وقال كاتس في بيان: إن "قانون المستوطنات هو نفس قانون .. إذا لم يسد الهدوء في كريات شمونة وبلدات ، فلن يسود أيضا في بيروت".وحمل الحكومة "المسؤولية المباشرة عن كل عملية إطلاق نار تُنفذ باتجاه الجليل"، مشددا على "أننا لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر، وسنضمن أمن سكان ، ونتحرك بقوة ضد أي تهديد".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل إنذارات في منطقة مرغاليوت وكريات شمونا على الحدود مع .وأفاد بأنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من حيث تم اعتراض احدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي .