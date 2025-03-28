الرئيس المصري يصدر عفوا عن السجناء بمناسبة عيد الفطر

وفقا للقرار الذي نشرته ، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل عنه خطرا على الأمن العام، كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أية التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.ويشمل القرار الجمهوري عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة بشرط ألا تقل هذه المدة عن 5 سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما تم استثناء بعض الجرائم من العفو بحسب نص القرار.ونص القرار على تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقا للمعايير المحددة، تمهيًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.