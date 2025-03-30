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الرئيس الإيراني: مستعدون لمفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين
دوليات
2025-03-30 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
أن رد بلاده على رسالة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
وصل إلى
البيت الأبيض
مشيرا إلى استعداد
طهران
لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين.
وتأتي تصريحات بزشكيان بعد أن كشفت شخصية إيرانية بارزة مضمون رسالة من الرئيس
ترامب
إلى المرشد الإيراني
علي
خامنئي
، أكد فيها أن "الوقت حان لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل".
وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية
فاطمة
مهاجراني إلى أن "المفاوضات غير المباشرة مع
أمريكا
على جدول الأعمال".
وكتبت مهاجراني على حسابها في منصة "إكس": "تم إعداد الرد على الرسالة المرسلة وتسليمه وتم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع
واشنطن
ضمن جدول الأعمال".
وأضافت: "وفي هذا السياق، تم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع
الولايات المتحدة
على جدول الأعمال. العملية الدبلوماسية مستمرة".
وجاء في نص رسالة
ترامب
الموجهة إلى
خامنئي
: "سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أتوجه إليكم بهذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم".
وأضاف ترامب: "تحت قيادتي،
أمريكا
مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا".
وأردف: "لكنني أحذّركم: إذا رفضتم هذه الفرصة، واستمر النظام الإيراني في التصعيد، فسيكون ردنا حاسما وسريعا. السلام ليس علامة ضعف، بل هو خيار الأقوياء..".
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