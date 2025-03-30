الرئيس الإيراني: مستعدون لمفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد أن كشفت شخصية إيرانية بارزة مضمون رسالة من الرئيس إلى المرشد الإيراني ، أكد فيها أن "الوقت حان لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل".وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مهاجراني إلى أن "المفاوضات غير المباشرة مع على جدول الأعمال".وكتبت مهاجراني على حسابها في منصة "إكس": "تم إعداد الرد على الرسالة المرسلة وتسليمه وتم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع ضمن جدول الأعمال".وأضافت: "وفي هذا السياق، تم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع على جدول الأعمال. العملية الدبلوماسية مستمرة".وجاء في نص رسالة الموجهة إلى : "سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أتوجه إليكم بهذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم".وأضاف ترامب: "تحت قيادتي، مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا".