الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والاشتباك مستمر الى الان

وقال الناطق باسم الحوثيون ، انه "استهدفنا قطع حربية معادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان بصواريخ مجنحة ومسيرات، في اشتباك متواصل للآن".واضاف: "هذا الاشتباك هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية، وعملياتنا ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية"، مشيرا الى ان "عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".وتابع: "لن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على ورفع الحصار عنها".