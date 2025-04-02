البنتاغون يرسل طائرات "تحمل صواريخ نووية" الى الشرق الاوسط

وبينما لم تكشف وجهة الطائرات او نوعها، الا ان مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز، إنه تم نقل ما يصل إلى ست قاذفات من طراز بي-2 الأسبوع الماضي إلى قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييجو بالمحيط .ويقول خبراء إن هذا يجعل بي-2، التي تتمتع بتكنولوجيا الإفلات من رصد الرادارات والمجهزة لحمل أثقل القنابل الأمريكية والأسلحة النووية، على مسافة قريبة بما يكفي للعمل في الشرق الأوسط.ورفضت القيادة الاستراتيجية الأمريكية الإفصاح عن عدد طائرات بي-2 التي وصلت إلى دييجو ، مشيرة إلى أنها لا تعلق على التدريبات أو العمليات التي تشمل بي-2، لكن التقارير تشير الى وجود قوة نيرانية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط ومن المقرر أن يكون للجيش الأمريكي قريبا حاملتي طائرات في المنطقة.وفي وقت سابق من الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي بالقصف إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع بشأن برنامجها النووي.واستخدمت طائرات بي-2 او "الشبح"، لضرب أهداف حوثية مدفونة في ، لكن خبراء يرون أن استخدام الطائرة هناك أمر مبالغ فيه، وأن الأهداف ليست مدفونة على أعماق كبيرة، خصوصا وان الطائرة بي-2 مجهزة لحمل اكثر القنابل الامريكية قوة والمصممة لامكانية استخدامها لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن كونها قادرة على حمل الصواريخ النووية.وليس لدى الأمريكية سوى 20 قاذفة بي-2، لذا عادة لا يتم الإفراط في استخدامها.