لبنان تتلقى إشارات من تل ابيب.. "ماضون بالاغتيالات"

وقال المصدر إن تلقى أيضا إشارات تفيد بأن أخذت على عاتقها مهمّة تدمير ترسانة العسكرية طالما أن خطوات الحكومة غير كافية.وفي السياق، تقدمت مساء أمس الثلاثاء آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في منطقة اللبونة جنوبا داخل الأراضي باتجاه رأس وعملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين المنطقتين.وأفادت وسائل اعلامية بأن المسيرات الإسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية ، وفي أجواء البقاع شرق لبنان.هذا ويجتمع رئيس الحكومة برئيس في للبحث في آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.