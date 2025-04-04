ديمقراطيون وجمهوريون يتحدون ضد ترامب.. حراك في الكونغرس تجاه "حرب الرسوم الجمركية"

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، قدّم السيناتوران تشاك غراسلي (جمهوري - ولاية أيوا) وماريا كانتويل (ديمقراطية - ولاية واشنطن)، مشترك بين الحزبين، يمنح صلاحية "الموافقة النهائية" على الرسوم التي يفرضها الرئيس قبل تطبيقها.وتقول الصحف الامريكية، ان فرص إقرار مشروع القانون هذا تبدو ضئيلة، ولكنه يُبرز قلق بعض الجمهوريين إزاء خطة للرسوم ، التي أحدثت صدمةً في الأسواق المالية وأثارت قلق أصحاب الأعمال حول العالم يوم الخميس.وتتضمن خطة ، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى استيراد إضافية على السلع من عشرات الدول والأقاليم.