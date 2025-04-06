قصف أمريكي يستهدف العاصمة صنعاء

قالت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، إن قصفا جويا نفذته القوات الأمريكية استهدف العاصمة اليمنية .





كما أفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم استهداف منطقة شعب الحافة بغارتين. وذكرت أن أغار على منطقة شعب الحافة في مديرية شعوب إحدى مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية.كما أفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم استهداف منطقة شعب الحافة بغارتين. وأشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الى "تسجيل ثلاثة شهداء و6 جرحى جراء غارات أمريكية على مديرية شعوب بصنعاء شمالي اليمن".