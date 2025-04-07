ترامب يهدد الصين ويمهلها يوماً واحداً: تراجعوا فوراً!

وخلال منشور على منصة Truth Social للتواصل الاجتماعي التابعة له، أعطى الرئيس الأميركي، مهلة حتى يوم الثلاثاء لإلغاء رسومها البالغة 34%، والتي فرضتها رداً على الرسوم "التبادلية" التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي.كما كتب أنه سيلغي جميع المحادثات المقررة مع إذا لم تمتثل لمطلبه.وقال إن خطوة الصين جاءت "رغم تحذيري" من أن أي دولة ترد على الرسوم الأميركية الجديدة "ستُقابل فوراً برسوم جمركية جديدة وأعلى بكثير، تتجاوز تلك التي تم تحديدها في البداية".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتها المطلوبة معنا! وستبدأ المفاوضات مع الدول الأخرى، التي طلبت أيضاً اجتماعات، على الفور. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".