إيران: لا يمكن الحفاظ على السلام في منطقتنا إلا إذا كان شاملا

اعتبر ، الخميس، أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا.

وقال عراقجي، "لا يمكن الحفاظ على السلام في منطقتنا إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي".

يشار الى أن وأمريكا أعلنتا في (18 حزيران 2026) عن توقيع مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 حزيران، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في ، مع تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.