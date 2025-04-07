ثلاثة قادة يبحثون مع ترامب الوضع في غزة

وناقش الزعماء الثلاثة مع الرئيس الأمريكي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع ، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.وشددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي، وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة والرئيس اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الاسراع بتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.