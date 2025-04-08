نتنياهو يدعو إلى قصف إيران "إذا طالت المفاوضات"

وأضاف نتنياهو أن "هناك اتفاقا بين وإسرائيل على وجوب ألا تمتلك سلاحا نوويا"، وتابع : "إذا لم يحدث ذلك وأطالت المفاوضات فيجب إلى الخيار العسكري".وشدد على أن "الاتفاق النووي مع إيران لن يكون مقبولا له إلا إذا تضمن تفجير كل المنشآت النووية الإيرانية وتفكيك جميع المعدات بإشراف وتنفيذ أميركي".وأشار إلى أن "إسرائيل تتفق مع أنه لن يكون بحوزة سلاح نووي، هذا يمكن تحقيقه عبر اتفاق لكن فقط ان كان هذا الاتفاق بصيغة ليبيا، أي الدخول تفجير كل المواقع تفكيك كل الأجهزة باشراف أميركي وتنفيذ أميركي".وأوضح: "الإمكانية الثانية، أن لا يحدث هذا وان يضيعوا الوقت في التفاوض وعندها يجب العودة للخيار العسكري، الجميع يفهم هذا، وقد تحدثنا عن هذا بشكل مطول".