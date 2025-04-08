البنتاغون ينظر في سحب 10 آلاف جندي من شرق أوروبا

ونقلت الشبكة هذه المعلومات عن ستة مسؤولين أميركيين وأوروبيين تم اطلاعهم على هذه الخطوة من دون أن تحدد هوياتهم، لافتة إلى أن القوات المعنية "ستكون ضمن 20 ألف جندي نشرتهم السابق في 2022 بهدف تعزيز دفاعات الدول المتاخمة لأوكرانيا بعد الروسي".وأضافت أن "العدد (الذي سيشمله القرار) لا يزال قيد النقاش، لكن الاقتراح قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى نصف القوات التي تم إرسالها".وتثير فرضية سحب العسكريين الأميركيين من أوروبا مخاوف كبيرة لدى العديد من ، إذ إن وجود هؤلاء يشكل عاملاً رادعاً ويمثل ضماناً أمنياً بالغ القوة في مواجهة التهديد الروسي، وخصوصاً في بولندا ورومانيا ودول البلطيق.وبات هذا الموضوع أكثر حساسية مع عودة إلى وانتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية التي يتهمها بعدم تحمل مسؤولياتها في حماية نفسها.ونشرت المعلومات عن انسحاب محتمل في وقت يحاول الرئيس الأميركي إقناع وكييف بقبول وقف لإطلاق النار، مع خشية العديد من المراقبين والعواصم الأوروبية من أن يبدي تساهلاً حيال .