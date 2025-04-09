واشنطن تشيد بتوقيع مذكرتي تفاهم مع الحكومة العراقية

وقالت السفارة الأميركية بالعراق في بيان ورد لـ ، "اننا فخورين بأن الشركات الأمريكية GE Vernova و UGT Renewables وقعتا على اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات مع لتلبية احتياجات من الطاقة".وأضافت ان "التميز الذي تتمتع به في قطاع الطاقة يدفع التقدم العالمي".