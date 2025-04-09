ترامب: سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوماً على هذه الدول

وقال في تصريح تابعة ، "اننا رفعنا الرسوم على إلى 125% وستدخل حيز التنفيذ فوراً".وأضاف "سمحت بوقف مؤقت للرسوم لـ90 يوماً على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا".وذكر "نأمل أن تدرك قريبا أن أيام تمزيق ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار"، لافتا الى ان أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".