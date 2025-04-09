اتهام لصينيين بالقتال ضد أوكرانيا.. الكشف عن العدد والمهام

وتضمنت إحدى الوثائق صورا وجوازات سفر لـ13 مواطنا صينيا يُعتقد أنهم جُندوا في وحدة تابعة للجيش الروسي، بينما تضمنت وثيقة أخرى قائمة بـ168 اسما مرفقة بتواريخ الميلاد، وتواريخ توقيع العقود، وأسماء الوحدات التي التحقوا بها.ويُسجل معظم هؤلاء كمشاة، في حين توصف قلة منهم كمشغلي طائرات مسيرة هجومية، وهو ما يشير إلى تلقيهم تدريبا على تقنيات حديثة تُستخدم في ساحات القتال المعاصرة.ورفضت ، الأربعاء، اتهامات بأن "العديد" من المواطنين الصينيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا قائلة إن "لا أساس لها على الإطلاق".وقال الناطق باسم لين في مؤتمر صحفي دوري: "تقوم حاليا بالتحقق بالتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة".وشدد على أن "الحكومة الصينية دائما ما تطلب من مواطنيها الابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات وتجنب الانخراط في الصراعات المسلحة بأي شكل من الأشكال، وتجنب المشاركة في العمليات العسكرية لأي جهة كانت".وأضاف: "موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لبس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي".بدوره، امتنع الكرملين عن التعليق على الإعلان الأوكراني، وقال المتحدث باسم الكرملين خلال إيجاز صحفي: "لا يمكنني الإدلاء بأي تعليق على هذه المسألة"، وذلك ردا على سؤال بشأن ما أعلنه الرئيس الأوكراني الثلاثاء.وهذه المرة الأولى التي تعلن أوكرانيا مشاركة صينيين في أعمال قتالية على أراضيها منذ بدء الاجتياح الروسي قبل 3 سنوات.وقال إن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان الى جانب القوات الروسية، وأوضح في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين "اعتقل جيشنا مواطنَين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، حدث هذا على الأراضي الأوكرانية، في منطقة دونيتسك".وأضاف "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".