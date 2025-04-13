في أول زيارة رسمية لأبو ظبي.. الشرع يتوجه إلى الإمارات

وقال وزير الخارجية السوري أسعد في منشور على حسابه بمنصة إكس "في طريقنا إلى ".وأضاف الشيباني -الذي زار الإمارات في وقت سابق من هذا العام- معلقا على صورة له مع الشرع "نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".وهذه أول زيارة للرئيس الشرع لدولة الإمارات، بينما أجرى منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي زيارات خارجية لدول عدة، بينها وتركيا ومصر والأردن.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين الشرع والرئيس الإماراتي الشيخ بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعلنت في السادس من أبريل/نيسان أن الشرع سيتوجه هذا الأسبوع إلى والإمارات، من دون أن تحدد موعدا للزيارة.وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.