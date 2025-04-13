بعد تنبؤ مسلسل "عائلة سيمبسون" بوفاة ترامب.. أطباء البيت الأبيض يعلقون على صحة الرئيس

وظهرت في المشهد شخصية تشبه نائمة داخل نعش محاطة بشخصيات سياسية، مما أثار ضجة كبيرة.لكن الحقيقة المؤكدة أن "هذا المشهد غير موجود في أي حلقة من المسلسل المثير للجدل، بل هو مجرد تزييف رقمي، تم إنشاؤه باستخدام تقنيات وبرامج التعديل".وقد أكد مات سيلمان المنتج التنفيذي لمسلسل "ذا " رسميا ذلك، حيث قال إن هذا المشهد لم يظهر أبدا في المسلسل، وأنها مجرد إشاعة لا أساس لها من .وأوضح أن فريق العمل ليس له أي علاقة بهذه الاشاعات، محذرا الجمهور من تصديق كل ما ينتشر على دون التحقق.صحة ترامبوقال أطباء ، إن الرئيس الأميركي في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض "يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".وذكر شون باربابيلا طبيب ترامب في تقرير اليوم الأحد إن الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.وصدر التقرير بعد مرور يومين على خضوع ترامب لفحص طبي روتيني يوم الجمعة الماضية.وهذا التقرير هو الأكثر تفصيلا حول صحة ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني كأكبر رئيس أميركي سنا.وكتب باربابيلا في تقريره "يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة، وهو لائق تماما لأداء واجبات ورئيس الدولة".