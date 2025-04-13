الأمن السوري يعتقل عميداً سابقاً بالجيش في طرطوس

ونقلت السورية (سانا) عن المصدر أن "كميناً محكماً" نُصب في المنطقة، وأسفر عن توقيف "المجرم برهوم" أثناء حيازته سلاحاً، وفق تعبيره.وأكد المصدر أنه "سيتم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وشهدت منطقة الساحل خصوصا في آذار أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.ولا تزال الأوضاع الأمنية في غير مستقرّة منذ إطاحة الرئيس السابق الأسد في كانون الأول، في أعقاب حرب استمرّت حوالى 14 عاما، اندلعت بعد قمع عنيف لاحتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2011.