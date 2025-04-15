تصعيد جديد.. الصين تمنع استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية

وقالت وسائل الإعلام إن أمرت شركات الطيران التابعة لها بالتوقف عن تسلم المزيد من طائرات شركة " " كجزء من الحرب التجارية التي شهدت فرض الرئيس الأمريكي ، رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.وأضافت وكالة "بلومبرغ" للأنباء التي نقلت الخبر، أن تطالب أيضا شركات الطيران الصينية بوقف جميع مشتريات المعدات وأجزاء الطائرات من الشركات الأمريكية. وتدرس السلطات أيضًا تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات "بوينغ" والتي قد تواجه تكاليف أعلى، حسبما ذكرت مصادر للوكالة.ومع ذلك، قد تكتمل الإجراءات الورقية لتسليم ودفع ثمن بعض هذه الطائرات قبل التعريفات الانتقامية التي أعلنتها الصين، في 11 أبريل/نيسان، وتدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل، وقد يُسمح لهذه الطائرات بدخول البلاد، حسبما أضافت المصادر.وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي ، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. ومعدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، بالنسبة لـ57 دولة، ومنذ 9 أبريل، تم تطبيق معدلات متزايدة، محسوبة على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز. ومع ذلك، في 9 أبريل، تم تجميد الزيادة في الأسعار لمدة 90 يوما لجميع الدول باستثناء الصين.