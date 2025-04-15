واشنطن تحدد موعد بدء الانسحاب من سوريا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الأميركية ستبدأ بالانسحاب تدريجيا من خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا الإسرائيلية بهذا الانسحاب من ، والذي سيبدأ خلال شهرين".

ووفق الصحيفة فإن " لا تزال تضغط على لتأجيل هذا الانسحاب من سوريا".

وتخشى "إسرائيل" بحسب الصحيفة من سيطرة في حال انسحاب ، على المزيد من الأصول الاستراتيجية في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية التركي ، الأربعاء الماضي، أن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع "إسرائيل" لخفض التوترات بشأن سوريا، لكنها لا تتحرك نحو تطبيع العلاقات.