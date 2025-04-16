طبيب يقتل 15 مريضاً بحقن شلل ويحرق منازلهم لإخفاء الادلة

ذلك باستخدام مواد طبية تؤدي إلى الشلل العضلي وتوقف التنفس خلال دقائق. ويواجه الطبيب، الذي عمل ضمن فريق الرعاية التلطيفية، اتهامات إضافية بإشعال حرائق في منازل عدد من الضحايا، في محاولة لإخفاء الأدلة.تعد القضية من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في ، إذ أعلن الادعاء العام يوم الأربعاء 16 أبريل/ نيسان 2025، أن التحقيقات التي امتدت منذ العام الماضي كشفت عن مسؤولية الطبيب في سلسلة من الوفيات الغامضة، بعد أن كان الاشتباه الأولي محصورًا في وفاة أربعة مرضى فقط.بحسب بيان رسمي صادر عن في ، فإن الطبيب استخدم مواد مخدرة ومرخيات عضلية دون علم أو موافقة المرضى، تسببت في شلل عضلات الجهاز التنفسي وأدت إلى الوفاة خلال دقائق.وتشير التحقيقات إلى أن الجرائم وقعت بين 22 سبتمبر/ أيلول 2021 و24 يوليو/ تموز 2024، وأن الضحايا، الذين تراوحت أعمارهم بين 25 و94 عامًا، توفي معظمهم داخل منازلهم، في مناطق متفرقة من الولايات الألمانية التي تنقل بينها الطبيب أثناء عمله.أضاف البيان أن المتهم أقدم في بعض الحالات على إشعال الحرائق في منازل الضحايا، في محاولة لإتلاف الأدلة والتمويه على ظروف الوفاة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلوك ممنهج أظهرته التحقيقات في سياق القضية.وتدرس المحكمة المختصة حاليًا لائحة الاتهامات التي طُرحت أمامها، تمهيدًا لتحديد مصير القضية وإحالتها رسميًا إلى المحاكمة، مع الإعلان المرتقب عن لجلساتها.