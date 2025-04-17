وزير الدفاع السعودي يسلم السيد الخامنئي رسالة من "الملك"

جاء ذلك خلال استقبال السيد الخامنئي، لوزير الدفاع السعودي .وسلم السعودي، المرشد الإيراني رسالة من الملك .وقال السيد الخامنئي، "العلاقة بين والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض"، مشيراً إلى أن "هناك أعداء يعارضون توسيع العلاقات بين بلدينا ويجب التغلب على هذه الدوافع العدائية ونحن مستعدون لذلك".ولفت إلى التطور والتقدم في ، قائلا: "مستعدون لمساعدة في المجالات التي تطورت خلالها".ومن جهته قال وزير الدفاع السعودي: "جئت إلى بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات"، مضيفا: "نأمل أن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين السعودية وإيران مما كانت عليه في الماضي".