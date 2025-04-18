وزير الخارجية الأمريكي يعلق على المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران

جاء ذلك في تصريحات روبيو للصحفيين في ، حيث تابع: "نأمل أن تستمر المفاوضات بشكل مثمر ونؤيد التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد".وقد عقدت في مسقط، 12 أبريل الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي وإيران، بوساطة عمانية، لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية ، والوفد الأمريكي للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. وذكرت الخارجية الإيرانية أن اللقاء كان "بناء وهادئا"، واتفقت الأطراف على مواصلة المشاورات.وفي 17 أبريل، قالت المتحدثة باسم إن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في 19 أبريل في .وتمثل المحادثات في عمان أو اتصالات رفيعة المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ عام 2022، وتهدف إلى حل التناقضات القائمة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأكد الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا أنه مستعد للجوء إلى القوة إذا رفضت الجمهورية الإسلامية قبول الاتفاق.