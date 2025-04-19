"رويترز": إسرائيل لا تستبعد مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

يأتي ذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي أبلغ الإسرائيلي بأن غير مستعدة حاليا لدعم مثل هذه الخطوة.وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بمنع من امتلاك سلاح نووي، ويصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع يجب أن تؤدي إلى التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات النووية التمهيدية بين الولايات المتحدة وإيران في اليوم السبت.وعلى مدار الأشهر الماضية، اقترحت على سلسلة من الخيارات لمهاجمة منشآت إيران، بعضها مُخطط له في أواخر الربيع والصيف، وفقا للمصادر.وبحسب وكالة "رويترز"، تقول المصادر إن "الخطط تشمل مزيجا من الغارات الجوية وعمليات للقوات الخاصة تتفاوت في شدتها، ومن المرجح أن تعوق قدرة طهران على استخدام برنامجها النووي لأغراض عسكرية لأشهر أو عام أو أكثر".وذكرت صحيفة " تايمز"، يوم الأربعاء، أن أبلغ نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بأن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران، وأنه غير مستعد لدعم توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية على المدى القصير.