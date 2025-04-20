وزير خارجية "إسرائيل" يقارن بين الموصل وغزة!

وقالت الصحيفة، إن زيارة الوزير الإسرائيلي أثارت من قال إنهم نشطاء من اليسار “المعتادين”، وطالب بعضُهم بإصدار مذكرة توقيف. لم يُقبل الطلب، ويبدو أن ساعر، الذي خدم في لواء النخبة غولاني المعروف، لم يكن منزعجًا من الضجة، على حد زعمها.وعند سؤاله عن إعلان خطة للاعتراف بفلسطين، رد ساعر قائلًا: “آمل ألا يكونوا كذلك. نسمع منهم أن القرار لم يُتخذ بعد، أعتقد أن سترتكب خطأ فادحًا إن فعلت ذلك، وسيفقدون نفوذهم الإقليمي وسيضرّون بمكانتهم. لن ينشئوا دولة فلسطينية بهذا القرار المتخيل، أو التعلل بالأماني”.ضم الضفة؟وسألت الصحيفة إن كان الرد سيكون على شكل ضم أراضي ، رد ساعر قائلًا إن هذا يعني “تطبيق القانون على مجتمعاتنا في والسامرة”. ورفض وصف سيطرة على الضفة الغربية بالاحتلال.وبشأن ، قال إنها هاجمت إسرائيل بصواريخ مرتين، واعتمدت على جماعاتها في المنطقة لضرب إسرائيل، و”لو فعلوا هذا بدون أسلحة نووية، فماذا سيفعلون لو كانوا يملكون مظلة نووية”.*غزة أفضل من والموصلونفى ساعر تهمة الإبادة الجماعية في غزة، وقال إن إسرائيل فعلت أفضل من أوروبا في حروبها السابقة، واتهم “حماس” باستخدام المدنيين كدروع بشرية. وقال إن النسبة بين المقاتلين والمدنيين كانت “أسوأ في الرقة والموصل من قطاع غزة”.وبذلك، يبرر ساعر، بالقول بان "نسبة القتلى المدنيين مقارنة بالمقاتلين في الرقة (سوريا) والموصل (العراق)، كانت أسوأ مما حصل في غزة". ويقصد بذلك أن الجيوش التي حاربت “داعش” في هاتين المدينتين تسببت في مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بعدد المقاتلين، وهو يبرر أفعال إسرائيل بهذه المقارنة، على حد قوله.وما يفند المزاعم التي تطرق لها الوزير الإسرائيلي، هو تأكيد الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، بان "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".