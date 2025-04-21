بنعش مفتوح.. جثمان البابا فرنسيس في الفاتيكان الليلة

وبحسب ، فإن الكاردينال كيفين فاريل، المسؤول الرفيع في الفاتيكان، سيؤكد الوفاة رسميا خلال مراسم مقررة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).ومن المتوقع أن يحضر المراسم عدد كبير من كبار رجال الكنيسة.وبعد اعتماد لوائح جديدة للجنازات الخاصة بالباباوات، وضعها نفسه، لم يعد التأكيد الرسمي لوفاة البابا يحدث داخل المتوفى، ولكن في الكنيسة.وأعلن الفاتيكان نبأ وفاة البابا صباح اليوم الاثنين، بعد ساعتين فقط من وفاته. وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما، وكان يعاني اعتلال صحته لفترة من الوقت.