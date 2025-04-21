هكذا سيتم اختيار بابا جديد في الكنيسة الكاثوليكية

وسوف يتصاعد دخان أبيض من مدخنة أعلى كنيسة سيستين في في ، في مؤشر على نجاح في اختيار البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ولكن أولا، يجب أن تكون هناك طقوس وصلوات واجتماعات ومجمع سري للغاية.ويشير تصاعد الدخان باللون الأسود إلى الفشل في الاختيار، بينما يشير الدخان الأبيض التقليدي إلى اختيار البابا الجديد.وبعد تصاعد الدخان الأبيض، يظهر البابا الجديد عادة، خلال ساعة من الشرفة المطلة على ساحة . ويعلن كبير الكرادلة المشاركين في المجمع المغلق القرار بعبارة "لدينا بابا" باللاتينية.وتجري بعد وفاة البابا فرانسيس، او أي بابا آخر، عملية دقيقة تجمع القادة من مختلف أنحاء العالم في الفاتيكان للمشاركة في تصويت تاريخي حول من سيقود الرومانية.وتعقد في الفاتيكان سلسلة من الاجتماعات، تسمى "الجمعيات العامة".وخلال هذه الاجتماعات، يحضر الكرادلة للانتخابات البابوية، المعروفة باسم "المجمع "، كما يجب أن يكون الناخبون الكاردينال أقل من 80 عاما للتصويت في المجمع.ويقتصر عدد الناخبين تقليديا على 120. ولكن وفقا لمؤتمر أساقفة الكاثوليك، فبفضل تسمية البابا فرانسيس لعدد كبير من الكرادلة الجدد الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما، سيكون هناك أكثر من 130 ناخب مؤهل.وبعد مرور ما بين 15 إلى 20 يوما على انتهاء حبرية البابا، يجتمع الكرادلة في كنيسة القديس بطرس لحضور القداس طلبا للتوجيه لانتخاب بابا جديد، ثم يذهبون إلى كنيسة سيستين.وفي ، لا يوجد نائب للبابا أو أي شخصية تتولى تلقائيا منصبه في حال وفاته أو استقالته.وخلال فترة " الشاغر" تدار الكنيسة الكاثوليكية من قبل مجمع الكرادلة، حيث يلعب الكاردينال "الكاميرلينغو" دورا رئيسيا في الزمنية لهذا الكرسي إلى حين انتخاب البابا الجديد.ويتولى الكاردينال "الكاميرلينغو" مسؤولية التحقق رسميا من وفاة البابا، وختم شقته البابوية، وإدارة ممتلكات وحقوق الكرسي الرسولي خلال هذه الفترة.وتوضح هذه المسؤوليات في الدستور الرسولي "يونيفيرسي دومينيشي غريغيس" الذي أصدره البابا عام 1996، وتنص المادة 17 من هذا الدستور على ما يلي:"عندما يكون الكرسي الرسولي شاغرا، يكون من حق وواجب الكاردينال الكاميرلينغو، تحت سلطة مجمع الكرادلة، رعاية وإدارة الممتلكات والحقوق الزمنية لهذا الكرسي الرسولي"وخلال فترة "الكرسي الشاغر" لا يملك مجمع الكرادلة سلطة إصدار المراسيم أو القرارات التي تخص البابا حيث يقتصر دورهم على الإدارة العادية والتحضير لانتخاب البابا الجديد.كما تؤكد المادة الأولى من الدستور نفسه على أنه "خلال فترة شغور الكرسي الرسولي، لا يمتلك مجمع الكرادلة أي سلطة أو ولاية قضائية على المسائل التي تخص البابا.