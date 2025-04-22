الأردن ينكس أعلامه لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة البابا فرنسيس

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي أيضا لمشاركة الأخوة المسيحيين في والعالم أحزانهم بهذا المصاب الجلل".وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأخوة المسيحيين، مستذكرا جهود الفقيد الكبير وإسهاماته من أجل السلام والوئام في العالم.كما أرسل الملك الأردني الثاني رسالة إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع ، في حاضرة رسالة عبر فيها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تعازيه بوفاة .ونوه الملك الأردني بأن البابا كرس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورا في قلوب الملايين حول العالم.وصباح أمس الاثنين، أعلن الكاردينال كيفن فاريل وفاة البابا رقم 266 في الرومانية حيث توفي البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 في الساعة 07:35.