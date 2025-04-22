الصور الأولى للبابا فرنسيس في نعشه

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، الصور الأولى للبابا الذي توفّي الإثنين عن 88 عاماً إثر جلطة دماغية، مرتدياً رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

نشر صباح اليوم الثلاثاء الصور الأولى للبابا مسجّى في نعشه ومحاطاً بعنصرين من الحرس السويسري في كنيسة بيت القدّيسة مرتا حيث كان يقيم.

