طهران تعلن تأجيل مباحثات الغد مع واشنطن

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي:، انه تقرر "تأجيل مباحثات الخبراء التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى يوم السبت باقتراح من ".وأضاف أن "المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي والولايات المتحدة".وعُقدت جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة وزير الخارجية في في 19 أبريل/ نيسان الجاري.وقال بعد اجتماع مع الوفد الأمريكي إن الجولة الثانية من المحادثات جرت في أجواء "بناءة".وستعقد الجولة الثالثة، كما أشار المتحدث باسم إسماعيل بقائي، في 26 أبريل/ نيسان.