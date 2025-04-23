أول تعليق من أردوغان عقب زلزال إسطنبول

وعلم بالزلزال أثناء استضافته وزير التربية والتعليم تكين والأطفال المرافقين له في المجمع الرئاسي بالعاصمة ، وذلك بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يوافق 23 أبريل/ نيسان من كل عام.وبعد تلقيه إحاطة عن الزلزال، قال أردوغان للصحفيين: "أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب".وعند الساعة 12:49 بالتوقيت التركي (+3 تغ) ضرب بقوة 6.2 درجات مدينة إسطنبول ، وقع مركزه في منطقة سيليفري.وأفادت والكوارث التركية "آفاد" على موقعها بأن الزلزال وقع على عمق 6.92 كم في باطن الأرض، وأن ولايات مجاورة شعرت به.