كشف سبب وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري



وشارك عبر صفحته في " " صورة للإعلامي الشاب وأرفقها بتعليق مقتضب جاء فيه: "الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال ابن شقيقتي الشاب الإعلامي عطري جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة".

وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الفقيد والتعبير عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجئ، وكان في مقدّمهم النجم قيس الشيخ نجيب الذي كتب: "الله يرحمك يا صبحي ويصبّر عيلتك".واعلنت وسائل اعلام في وقت سابق من اليوم وفاة صبحي عطري في ببيان جاء فيه: "ننعى ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".