دولة عربية تمنع ظهور "الإخوان" في الإعلام

وجاء في التعميم: "سنداً لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015)، والمواد (7/د) و(5) و(4) من والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته، والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفاً على قرار الموقرة رقم (1203/2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ"جماعة " المنحلة".وأعلن ، ، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بياناً رسمياً، أعلن الوزير حظر كافة نشاطات الجماعة في ، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.ونفذت قوات الأمن الأردني، الأربعاء، قراراً قضائياً، وصادرت مكاتب جماعة الإخوان المسلمين.وبدأت الضابطة العدلية، اليوم الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الأردن، لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من .وفي السياق ذاته، حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي من النشر أو الترويج للجماعات أو الجمعيات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بموجب قرارات قضائية قطعية.