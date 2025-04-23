ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن قرب التوصل لاتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال في كلمة له، "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا"، معتبرا أن "تصريح بأن أوكرانيا لن تعترف قانونيا باحتلال شبه يضر بشدة بمفاوضات السلام مع ".

وأضاف "إذا كان زيلنسكي يريد شبه جزيرة فلماذا لم يقاتل من أجلها عندما تم تسليمها إلى روسيا دون قتال"، موضحا "لا أحد يطلب من زيلنسكي الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية".

ولفت ترامب "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق لكن على الرجل الذي لا يملك أوراق مساومة أن يعمل الآن على تحقيق ذلك"، مضيفا "أتطلع لمساعدة أوكرانيا وروسيا على الخروج من التامة التي لم تكن لتحصل رئيسا يومها".