لهذا السبب.. ترامب بمواجهة 12 دعوى قضائية جديدة

وقالت الولايات في دعواها إن "سياسة التجارة الوطنية باتت خاضعة لأهواء الرئيس ، بدلًا من الالتزام بالممارسات القانونية السليمة"، مشيرة إلى أن هذه الرسوم فُرضت بطريقة "تعسفية" استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي، الذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات تجارية في حالات تهديد .ويطالب التحالف المكوّن من ولايات أبرزها أريزونا، أوريغون، ، ومينيسوتا، المحكمة بإعلان بطلان الرسوم ، ومنع الجهات الحكومية من تنفيذها أو فرضها على الشركات والمستهلكين.ويأتي هذا الطعن امتدادًا لتحرّك مماثل أقدمت عليه ولاية الأسبوع الماضي، ما يعكس تصاعد التوتر الداخلي حول السياسات التجارية للرئيس ترامب، لا سيما مع تزايد الاعتراضات من قبل حكومات الولايات التي ترى أن هذه السياسات تُهدد صناعاتها المحلية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين.وفي بيان شديد اللهجة، قالت المدّعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس: "خطة ترامب للتعرفات الجمركية العبثية ليست فقط غير مسؤولة اقتصاديًا، بل تنتهك القانون الفدرالي أيضًا. لا يمكن أن نسمح بتحويل التجارة الأميركية إلى سلاح سياسي".ومنذ عودته إلى قبل ثلاثة أشهر، بدأ ترامب تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تُعيد التأكيد على نهجه القومي في الاقتصاد، من بينها انسحابه من عدد من الاتفاقيات التجارية، وفرض رسوم على الواردات من والاتحاد الأوروبي والمكسيك. وتسببت هذه الخطوات باضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، كما أثارت مخاوف من اندلاع حروب تجارية تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.