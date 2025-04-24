وأوضح أُشومزصوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن "من يقولون سيحدث بقوة 7 درجات يكررون الكلام بلا علم. أين هو المكان الذي سيحدث فيه زلزال بهذه القوة؟ الصدع في سيليفري بإسطنبول غير نشط".وأضاف كما قالوا في الماضي: " سيقصف إسطنبول بقنبلة نووية". لكن لم يسأل أحد: هل لدى صدام صواريخ قادرة على إطلاق قنبلة نووية أصلا؟".وتابع "لو كانت هناك هزات بقوة 8 درجات في إسطنبول، لكانت المدينة تنهار كل عام. لكن هل هناك صدع أرضي قادر على توليد زلزال بهذه القوة؟ لا، غير موجود".