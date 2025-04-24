كل ما تحتاج معرفته عن اختيار بابا الفاتيكان الجديد.. عملية "سرية علنية"

يجب على من جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا لحضور المجمع المغلق (الكونكلاف) لاختيار . يستغرق اختيار البابا عادةً ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مع أن الأمر قد يمتد لفترة أطول قليلًا إذا عجز الكرادلة عن الاتفاق على مرشح.وتظل عملية التصويت سرية، لكنها ستجري تحت أنظار العالم الفاتيكاني، وسط رقابة مكثفة على ، وهي المؤسسة التي تلطخت سمعتها بفضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل صفوفها، الأمر الذي ألقى بظلاله على إرث الباباوات المتعاقبين.ماذا يحدث خلال فترة الحداد؟بدأت "الفترة الانتقالية البابوية" -الفترة بين وفاة أحد الباباوات وانتخاب آخر- عندما توفي يوم الاثنين.يتعين على الكرادلة الآن تحديد موعد الجنازة بدقة، وبعد ذلك موعد بدء المجمع المغلق. لكن معظم مُحدد مسبقًا، فقد أدت وفاة البابا إلى بدء 9 أيام من الحداد تُعرف باسم " نوفندياليس"، ويجب دفن البابا بين اليوم الرابع والسادس بعد الوفاة.سيُعرض جثمان البابا أيضًا في كاتدرائية للعزاء، وسيُقام قداسٌ في كل يوم. اصطفّ المعزون في طوابير طويلة لرؤية جثمان البابا ، آخر بابا يُتوفى أثناء خدمته، عام 2005.من المرجح أن تُقام فعاليات غير رسمية بالتزامن في ، حيث عاش البابا فرنسيس قبل أن يصبح .بعد ذلك، في نهاية فترة الحداد، سيُقام قداس جنازة حاشد في كنيسة القديس بطرس. يُعد هذا الحدث تاريخيًا حدثًا ضخمًا، ويتوقع حضور شخصيات مرموقة من جميع أنحاء العالم. وقد حضر جنازة الثاني الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، وسلفاه وجورج بوش الأب.متى تبدأ عملية انتخاب البابا الجديد؟عند وفاة البابا، يدعو عميد مجمع الكرادلة المقدس إلى اجتماع لجميع الكرادلة المؤهلين للتصويت، وهم دون سن الثمانين. ويتعين عليهم جميعًا السفر إلى للقيام بذلك. ويبلغ عدد الكرادلة المؤهلين حاليًا 136. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1996، حدد البابا يوحنا بولس الثاني الحد الأقصى لعدد الكرادلة المسموح لهم بالمشاركة بـ 120.ومن غير المتوقع أن يبدأ المجمع قبل 15 يوما أو بعد 20 يوما من وفاة البابا، رغم أنه قد يبدأ قبل ذلك إذا وصل جميع الكرادلة الناخبين إلى روما بسرعة.داخل كنيسة سيستين، الموطن المنظم للاجتماعات، يتم توزيع أوراق الاقتراع على كل كاردينال، الذي يكتب اسم المرشح الذي اختاره أسفل عبارة (Eligo in Summum Pontificem) كلمة لاتينية تعني "أنتخب البابا الأعلى.من الناحية النظرية، يُمكن لأي رجل كاثوليكي روماني أن يُنتخب بابا. لكن آخر بابا لم يُختَر من قِبل مجمع الكرادلة كان أوربان السادس عام 1379.بعد الانتهاء، يتوجه كل كاردينال، حسب أقدميته، إلى المذبح ليضع ورقة اقتراعه المطوية في الكأس. ثم تُحصَى الأصوات، وتُتلى النتيجة على الكرادلة.إذا حصل الكاردينال على ثلثي الأصوات، فإنه يصبح البابا الجديد.يمكن إجراء ما يصل إلى أربع جولات تصويت يوميًا، اثنتان صباحًا واثنتان بعد الظهر، في الأيام الثاني والثالث والرابع من المؤتمر. يُخصص اليوم الخامس لاستراحة للصلاة والنقاش، ثم يُستأنف التصويت لسبع جولات إضافية. بعد ذلك، تُستأنف الجولة الثانية.ماذا يحدث عندما يتم اختيار البابا؟ستبقى عدسات الأخبار مثبتة على مدخنة على سطح الفاتيكان لعدة أيام، لأن هذا هو المكان الذي سيتم فيه التأكيد الأول على البابا الجديد.تُحرق بطاقات الاقتراع بعد التصويت، مرةً صباحًا ومرةً بعد الظهر. إذا لم يُنتخب بابا، تُحرق بطاقات الاقتراع مع مادة كيميائية تُحوّل الدخان إلى اللون الأسود. وإذا تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة، فهذا يعني أنه تم اختيار بابا جديد.تقليديا، بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من تصاعد الدخان الأبيض، يظهر البابا الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.سيُعلن عن اسمه البابوي، ثم سيلقي البابا الجديد كلمة موجزة. وسيُقام تتويجه الرسمي بعد أيام من انتخابه. وقد نُصِّبَ آخر باباوين في ساحة القديس بطرس.لماذا يهم من يصبح البابا؟يعد انتخاب البابا قرارا ذا عواقب وخيمة على الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها نحو 1.3 مليار شخص حول العالم، وفقا للفاتيكان.سيتم التدقيق في سجل ومعتقدات الرجل التالي الذي سيتولى المنصب بحثًا عن أدلة حول الخطوة التالية للكنيسة.وقد اعتُبر انتخاب فرنسيس بمثابة مفاجأة إلى حد ما، فهو أول بابا غير أوروبي منذ قرون، وكان نهجه في التعامل مع العديد من القضايا الاجتماعية أقل صرامة من نهج أسلافه.مع أنه لم يُغيّر الممارسات الكاثوليكية جذريًا، إلا أن فرنسيس فاجأ المراقبين العالميين بتعليقاته حول المثلية الجنسية وعقوبة الإعدام، والتي كانت أكثر قبولًا بكثير من . وسيبقى السؤال الذي يُحيّر الانتخابات هو: هل سيختار الكرادلة الاستمرار في هذا المسار، أم العودة إلى مُفسّر مُتشدِّد للتعاليم الكاثوليكية؟فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال مثالٌ آخر. ففي عام ٢٠١٣، أعدت مجموعة تُمثل ضحايا الاعتداءات الجنسية على يد كهنة قائمة بـ"الـ12 القذرين" تضمّ كرادلة وصفتهم بأنهم أسوأ المرشحين لمنصب البابا، بناء على تعاملهم مع ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال أو تعليقاتهم العلنية حول هذه القضايا.باستثناء واحد، تجاوز جميعهم السن القانونية أو توفوا، ولكن من المؤكد أن سجل البابا القادم عندما يتعلق الأمر بالرد على مزاعم الاعتداء والتعامل معها سوف يكون محل مراقبة.