زعماء العالم يتوافدون إلى روما لتوديع البابا فرنسيس

ومن بين الزعماء المتوقع وصولهم اليوم، وهو اليوم الأخير لعرض جثمان داخل كاتدرائية القديس بطرس، يبرز الرئيس الأمريكي ، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وهو اليوم الأخير الذي سيسجى فيه البابا الأرجنتيني في كنيسة القديس بطرس، على أن يتم إغلاق النعش مساء استعدادا لمراسم الجنازة التي ستقام يوم السبت.وأكد الفاتيكان أن 130 وفدا من دول العالم سيشاركون في الجنازة، من بينهم 50 رئيس دولة و10 من الملوك الحاليين.وفي مشهد مؤثر، انتظر عشرات الآلاف من المعزين لساعات طويلة في طوابير ممتدة لتوديع فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما بعد إصابته بجلطة دماغية.وقد دفعت هذه الأعداد الكبيرة غير المتوقعة بالفاتيكان إلى تمديد ساعات استقبال الزوار في الكاتدرائية خلال ساعات الليل.وبحلول مساء الخميس، كان أكثر من 90 ألف شخص قد مرّوا أمام نعش البابا المفتوح، الذي وُضع أمام المذبح الرئيسي في الكاتدرائية.وتنوعت لحظات الوداع بين الصلاة الصامتة والتقاط الصور بهواتفهم للبابا الراحل وهو مسجى بلباسه الأحمر، وتاج الأسقف (miter)، والمسبحة بين يديه.وقالت إيمانوئيلا بيسكو، التي أخذت إجازة من عملها لتوديع البابا، إنها فعلت الشيء نفسه قبل 20 عامًا عندما توفي البابا يوحنا بولس الثاني. وأضافت: "فرنسيس كان بابا الفقراء والمنسيين، وكان قريبًا من الناس البسطاء، من المشردين الذين لم يُبعدهم". وأردفت: "آمل أن يكون البابا المقبل على مستواه، وأن يواصل نضاله وانفتاحه وكل ما فعله".وفي سياق الاستعداد لمرحلة ما بعد فرنسيس، لن تبدأ اجتماعات مجمع الكرادلة لاختيار بابا جديد قبل الخامس من مايو، بعد انتهاء فترة الحداد العامة التي تمتد لتسعة أيام.وقد بدأ الكرادلة بالفعل بالتوافد إلى ، حيث اجتمع 113 منهم صباح الخميس لمناقشة شؤون الكنيسة، وسيلتقون مرة أخرى يوم الجمعة قبل أخذ استراحة خلال نهاية الأسبوع.وقال الكاردينال الإيطالي فرناندو فيلوني يوم الخميس: "نحن نستعد، لكننا لم ندخل بعد في المرحلة المكثفة من العملية. نحن الآن في مرحلة التنظيم".وبما ينسجم مع نهج البابا فرنسيس القائم على دعم المهمشين، أعلنت الفاتيكان أن مجموعة من الفقراء والمحتاجين سيستقبلون نعشه لتكريمه عندما يصل إلى كاتدرائية القديسة مريم الكبرى (St. Mary Major) يوم السبت لدفنه.ويُجهز القبر حاليًا خلف حاجز خشبي داخل الكاتدرائية التي اختارها البابا بنفسه، ليكون مثواه الأخير قرب أيقونة للعذراء مريم كان يجلّها ويصلي أمامها كثيرًا. وتُظهر صور صدرت عن الفاتيكان يوم الجمعة شاهدة القبر الرخامية، وقد نُقشت عليها عبارة بسيطة باللاتينية بناءً على وصية فرنسيس الأخيرة: "Franciscus".ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي ، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، يوم الجمعة بعد إغلاق النعش.ومن المقرر أن تمثل وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا.كما أكدت الفاتيكان حضور عدد من الشخصيات الدولية البارزة لحضور الجنازة، من بينهم:• الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته وزوجته• الرئيس الفرنسي• البريطاني كير ستارمر• الأمير ويليام• ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيسيا• الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان• الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا