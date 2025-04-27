إيران تعلن الحداد العام

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مهاجراني في تصريح صحفي انه "تقرر اعلان الحداد العام في غدا الاثنين على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي في عباس".وأعلن محافظ هرمزكان الإيرانية محمد عاشوري، في وقت سابق، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم على الحادث الكبير الذي وقع وأدى إلى فقدان أرواح عدد من مواطنينا في المحافظة.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، بارتفاع عدد ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 28 قتيلا، وحوالي 1139 مصابا.وشهد ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران يوم أمس انفجارا هائلا وشعر السكان في المنطقة المحيطة بهزة أرضية.يشار الى ان " الإيرانية" ألقت باللوم في الحادثة على "التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل حاويات في ميناء "شهيد رجائي"، حسب ما ذكره المتحدث باسم المنظمة حسين زفري عندما صرح لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "سبب الانفجار كان المواد الكيميائية داخل الحاويات".وأضاف: "سبق أن وجه لإدارة الأزمات تحذيرات لهذا خلال زياراته وأشار إلى احتمال وقوع خطر".بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه رغم أن المواد الكيميائية تسببت على الأرجح في الانفجار، إلا أنه لا يمكن حتى الآن تحديد السبب الدقيق.