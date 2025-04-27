تحقيق أمريكي: موظفون بغوغل ومايكروسوفت وميتا ساعدوا إسرائيل بحرب غزة

وقالت الصحيفة في تحقيق اطلعت عليه ، إن " استخدمت في حرب الإبادة على غزة تقنيات متطورة للذكاء الاصطناعي شملت أنظمة لتحديد المواقع، والتعرف على الوجوه، وتحليل المحتوى العربي، وذلك خلال الحرب التي اندلعت أواخر عام 2023".وأضافت أن "هذه الاختبارات شملت استخدام أدوات لم تجرب سابقا في ساحات القتال، ما أثار أخلاقيا واسعا في العالم".ونقلت عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين، ان "نقطة البداية كانت محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس إبراهيم بياري، حيث فشلت الاستخبارات الإسرائيلية في تعقبه داخل شبكة أنفاق غزة، وعندها، لجأت إلى أداة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي طورها مهندسو الوحدة 8200، سمحت بتحديد موقعه التقريبي استنادا إلى تحليلات صوتية لمكالماته".وأشارت إلى أن غارة جوية استهدفت بياري في 31 تشرين الأول الماضي أسفرت عن اغتياله لكن الهجوم أدى أيضاً إلى وقوع أكثر من 125 مدنيا ضحية الغارة، بحسب منظمة "إيروورز" البريطانية المتخصصة برصد ضحايا الصراعات.ولفتت إلى أن "إسرائيل واصلت تسريع دمج في عملياتها العسكرية"، مبينةً أنه "من بين التقنيات التي طورتها برامج التعرف على الوجوه المتضررة أو غير الواضحة، وأداة لاختيار أهداف الغارات الجوية تلقائيا، ونموذج لغوي ضخم باللغة العربية يُشغّل روبوت دردشة قادرًا على تحليل المنشورات والمراسلات الإلكترونية بمختلف اللهجات".وتابعت أنها "طورت نظام مراقبة بصري متطور يستخدم على الحواجز بين شمال وجنوب غزة لمسح وجوه الفلسطينيين".ونقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولون تأكيدهم أن "العديد من هذه الابتكارات تم تطويرها في مركز يعرف باسم (الاستوديو) وهو بيئة مشتركة تجمع خبراء الوحدة 8200 بجنود احتياط يعملون في شركات تقنية كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، وميتا".