الرئيس اللبناني مستنكرا قصف الضاحية الجنوبية: على أمريكا وفرنسا اجبار إسرائيل بوقف اعتداءاتها

وقال في بيان تابعته ، ان "استمرار في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها"، مستنكرا الاعتداء "على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم".وتابع ان " وفرنسا أن تتحملا مسؤولياتهما كضامنتين لتفاهم وقف الأعمال العدائية وتجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".