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تعليقا على هجمات الضاحية.. نتنياهو: هاجمنا مخزن صواريخ دقيقة
دوليات
2025-04-27 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
629 شوهد
أعلن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه
يسرائيل كاتس
، مهاجمة "بنية تحتية لتخزين صواريخ دقيقة في منطقة الحدث في بيروت"، شكلت "تهديدا كبيرا" على
إسرائيل
.
وقالا في بيان مشترك: "لن تسمح
إسرائيل
لحزب الله بتعزيز قوته وتهديدها في أي مكان في
لبنان
. ولن تشكل الضاحية الجنوبية لبيروت ملاذا آمنا لحزب الله. وتتحمل الحكومة
اللبنانية
المسؤولية المباشرة عن منع هذه التهديدات".
هذا وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت مستودعا في منطقة الحدث بضاحية
بيروت
الجنوبية، بعد
إنذار
بالإخلاء وجهه لأهالي المنطقة.
>>
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