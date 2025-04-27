تعليقا على هجمات الضاحية.. نتنياهو: هاجمنا مخزن صواريخ دقيقة

وقالا في بيان مشترك: "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته وتهديدها في أي مكان في . ولن تشكل الضاحية الجنوبية لبيروت ملاذا آمنا لحزب الله. وتتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن منع هذه التهديدات".هذا وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت مستودعا في منطقة الحدث بضاحية الجنوبية، بعد بالإخلاء وجهه لأهالي المنطقة.