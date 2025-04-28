إسبانيا تعلن حالة الطوارئ وتغلق شبكة السكك الحديدية

وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.وطلبت مدن والأندلس وإكستريمادورا من تولي مسؤولية النظام العام فيها.من جانبه، قال وزير النقل الإسباني بوينتي إن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة، الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.وأضاف بوينتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من غير المتوقع حاليا استئناف الخدمة للمسافات المتوسطة والطويلة اليوم".وأوضح بوينتي أنه سيتعين على المسافرين التخلي بشكل مؤقت عن رحلاتهم، وأضاف: "نعمل على استعادة الكهرباء حتى نتمكن من استئناف هذه الخدمات، لكن ذلك لن يكون ممكنا اليوم".وأدى انقطاع التيار الكهربائي، الذي حدث في تقريبا، إلى الإغلاق الكامل لشبكة .