وكالة الطاقة الذرية: أي اتفاق مع إيران لن يكون ذا قيمة دون رقابتنا

وأشار غروسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي بارو، إلى أن "تحقيق تقدم ملموس خلال الأسابيع المقبلة أمر ضروري وممكن"، مشددا على "أهمية منع أي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي لا يزال قائما وقابلا للتطبيق".وجاءت تصريحات غروسي في ظل مفاوضات دبلوماسية مكثفة بين والولايات المتحدة كما أشار إلى اتصالاته المباشرة مع والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لضمان دور فني فعال للوكالة في مراقبة الامتثال الإيراني للاتفاقيات المحتملة.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المرجح أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين.ويشهد الملف النووي الإيراني تطورات متسارعة مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين وطهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه في عهد الرئيس السابق ، حيث تطالب الأطراف الدولية بضمانات واضحة حول التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، بينما تؤكد أن برنامجها سلمي وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.