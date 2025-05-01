هل تنصت أردوغان على أعضاء البرلمان التركي؟

وأصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية بيانا اليوم الخميس جاء فيه: "إن الادعاء القائل بأن هناك تنصتا على البرلمان وجميعنا تحت المراقبة لا يتوافق مع الواقع. وفقا للمادة 135 من ، لا يمكن اعتراض الاتصالات إلا بقرار قضائي في حق الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية، وذلك في إطار الجرائم المحددة في القائمة".وأضاف البيان: "تجري إحالة القرارات الخاصة بضرورة التنصت، إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA) حيث يتم دراستها، كما يتم الطعن في أي قرارات اعتراض اتصالات تتعارض مع الإجراءات والقانون".